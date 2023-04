Allegri pensa ancora al Napoli: “Preso un gol da polli”

Altra sconfitta per la Juventus di Massimiliano Allegri questa sera nel match valido per la semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. Il periodo che sta vivendo la squadra bianconera è nerissimo, con 4 sconfitte nelle ultime 5 partite che fanno preoccupare e non poco i tifosi in vista della semifinale di Europa League.

Altra sconfitta per 1-0 dopo quella subita dal Napoli di Luciano Spalletti solamente qualche giorno fa grazie ad un gol sublime di Giacomo Raspadori che ha, di fatto, portato lo Scudetto all’ombra del Vesuvio.

Allegri Juventus

A proposito del match di domenica scorsa ha parlato il tecnico bianconero nel corso dell’intervista post-partita e ha commentato così la partita di questa sera e quella di tre giorni fa:

“Sconfitta contro l’Inter? “Abbiamo fatto un primo quarto d’ora addormentati e abbiamo preso gol, ma nel complesso abbiamo fatto una buona partita. Non abbiamo segnato e siamo usciti dalla Coppa Italia”.

“Juventus scarica? “Bisogna ricaricare le energie e rimboccarsi le maniche. Abbiamo la Lazio a due punti e dobbiamo tenere a distanza la Roma e il Milan”.

“Difficoltà Juventus? “Per 60′ abbiamo fatto una buona partita contro una squadra forte come l’Inter. Bisogna essere forti in questo momento, ce ne capitano di ogni. Con il Napoli abbiamo preso un gol da polli, l’andata l’avete vista tutti. Tutto passa e alla fine le cose tornano”.