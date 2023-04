I giocatori del Napoli si organizzano: da dove guarderanno la gara tra Inter e Lazio

Si avvicina il giorno tanto atteso da 33 anni in casa Napoli, quello che può riportare lo scudetto finalmente sotto l’ombra del Vesuvio. In città c’è trepidazione, basterà soltanto vincere la sfida con la Salernitana e attendere domenica, sperando che la Lazio non vinca a San Siro contro l’Inter.

De Laurentiis vorrebbe far disputare le due gare in contemporanea o comunque nella stessa giornata, ma dalla Lega al momento pare stiano arrivando notizie negative. Qualora la gara del Napoli dovesse essere confermata al sabato e Inter-Lazio la domenica, la squadra pare si sia già organizzata per assistere al match insieme.

FOTO: SSC Napoli

Napoli riunito a Castel Volturno, tutti insieme per la partita scudetto

Ecco quanto rivelato dall’edizione odierna di Repubblica: