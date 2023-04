Fioretto per lo scudetto, cos’hanno promesso Raffaella Fico e gli altri tifosi Vip del Napoli!

Si avvicina il momento della festa per la città di Napoli, il terzo scudetto è ormai a un passo e in città il party è pronto per esplodere in tutta la sua gioia. I tifosi contano i giorni e c’è anche chi è pronto a pagare le scommesse o i “fioretti” fatti pur di vincere il campionato.

In particolare sono tanti i tifosi vip legati al Napoli che in questi mesi hanno fatto promesse, che ora non vedono l’ora di pagare. L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno riassume alcuni dei “fioretti”, rivelando anche simpatici aneddoti.

Alessandro Siani

Le promesse scudetto dei tifosi vip del Napoli

Ecco quanto evidenziato:

Quella che è più vicina agli show di Ferilli e Falchi è Raffaella Fico che ai microfoni di Filippo Roma de Le Iene già a gennaio anticipò “un bel bagno freddo in topless” per ringraziare del terzo scudetto. Sulla stessa lunghezza d’onda Francesco Paolantoni (“vado in giro a mangiare pasta e patate nudo”). Sarà nuda “ma avvolta in una bandiera azzurra” anche Marisa Laurito mentre la prorompente Marika Fruscio ha detto che lei non si spoglierà perché lo fanno tutte.

Gigi D’Alessio, Alessandro Siani, Caterina Balivo e Serena Autieri

Serena Autieri , invece, ha confessato al settimanale Oggi: “Dovrei chiedere a mio marito il permesso di fare un piccolo strip-tease . Di sicuro mi piacerebbe cantare al Maradona : aprirei con ‘O surdato ‘nnammurato e chiuderei con Un giorno all’improvviso mi innamorai di te”.

