De Laurentiis scrive a Spalletti per il futuro al Napoli: la reazione del tecnico azzurro

Il Napoli torna a calcare il prato della Serie A, e lo fa dopo la cocente eliminazione in Champions League contro il Milan. Da una sfida delicata all’altra, la compagine azzurra è oggi chiamata ad un’altra impresa ardua, visto l’impegno serale contro la Juventus all’Allianz Stadium.

SSC Napoli

Già storica e dalle mille sfaccettature di per se, lo Juventus-Napoli di questa sera potrebbe assumere maggior importanza. Con il crollo della Lazio targato Torino infatti, gli azzurri sono ormai giunti a 3 vittorie dalla matematica consacrazione, per coronare una stagione da sogno sotto tutti i punti di vista. Talmente idilliaca l’annata partenopea, che nelle retrovie comincia finalmente a smuoversi la situazione rinnovo per il condottiero di questa squadra: Luciano Spalletti.

Spalletti-Napoli, rinnovo mai così vicino

In 2 anni capace di riportare la piazza a sognare e a credere fermamente nello Scudetto, Luciano Spalletti ha visto negli ultimi mesi la propria situazione drasticamente cambiata. In barba a quanto si diceva ad inizio anno, quando le voci sull’addio del tecnico toscano dopo 2 anni si facevano incessanti, mai il rinnovo per il tecnico è stato più vicino.

Luciano Spalletti

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera infatti, immediatamente dopo l’eliminazione in Champions patita per mano del Milan, lo stesso Aurelio De Laurentiis è sceso in campo per orchestrare il prolungamento contrattuale del mister. Il quotidiano narra addirittura di una lettera di stima del presidente nei confronti di Spalletti. I prossimi giorni si prospettano dunque di fuoco in chiave rinnovo del tecnico. E chissà che la conferma ufficiale possa arrivare a margine di una festa molto più grande.

Mario Reccia