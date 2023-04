LIVE – Juventus-Napoli, le formazioni ufficiali: tanti cambi per Allegri, nel Napoli sorpresa a centrocampo!

Buonasera cari lettori di SpazioNapoli e benvenuti alla diretta testuale di Juventus-Napoli, 31esima giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri, dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Milan, sono a caccia della vittoria che possa rialzare il morale ma soprattutto avvicinare lo scudetto in maniera pressoché definitiva.

Non sarà comunque semplice, perché dall’altro lato ci sarà la Juventus di Max Allegri, che ha appena recuperato (in maniera provvisoria in attesa del nuovo processo, ndr) i 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze; inoltre i bianconeri sono pienamente coinvolti nella lotta per conquistare un posto in Champions League e visti i successi di Milan e Inter non possono permettersi passi falsi.

I bianconeri sono però reduci dalle fatiche di Europa League e mercoledì saranno impegnati a San Siro contro l’Inter per la gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia. Per questo motivo Max Allegri opra per un bel po’ di turnover, mentre Spalletti si affida a tutti i suoi titolarissimi.

Juventus Napoli, le formazioni ufficiali

JUVENTUS (3-5-1-1): Szczesny; Gatti, Rugani, Danilo; Cuadrado, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Soulè; Milik. Allenatore: Allegri.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di lorenzo, Minjae, Jesus, Olivera, Anguissa, Lobotka, Ndombele, Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. Allenatore: Spalletti.