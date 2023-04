Di Lorenzo: “Mi emoziona pensare di poter alzare lo stesso trofeo conquistato da Maradona”

Il Napoli aggiunge un altro importantissimo tassello per lo scudetto. I partenopei, infatti, escono vittoriosi dall’Allianz Stadium, battendo la Juventus con il risultato di 0-1. A decidere l’incontro, la rete nei minuti di recupero di Giacomo Raspadori, con un potentissimo mancino da dentro l’area di rigore.

Giovanni Di lorenzo, il capitano della squadra, si è fermato ai microfoni di DAZN per commentare questo successo e – in generale – lo stato emotivo del gruppo, in totale estasi. Di seguito le sue dichiarazioni.

Di lorenzo torna sulla Champions League: “Siamo usciti a testa alta”