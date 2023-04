Osimhen ad un passo dal record: può succedere contro la Juventus

Victor Osimhen è vicino a scrivere una pagina di storia importante con la maglia del Napoli. L’attaccante nigeriano sta trascinando a suon di gol la squadra azzurra alla vittoria dello Scudetto e le prossime partite potrebbero ergerlo a idolo indiscusso della piazza partenopea.

In questa stagione ha messo a segno 26 gol in stagione ed è attualmente il capocannoniere della Serie A con 21 reti. Lo Scudetto e il premio di miglior marcatore del campionato potrebbero portarlo anche alla vittoria del premio di “Miglior Calciatore della Serie A”.

Osimhen (FOTO SSC NAPOLI)

Record Osimhen: può superare Weah in Serie A

Contro la Juventus, Victor Osimhen potrebbe raggiungere George Weah per numero di gol in Serie A. Con una rete ai bianconeri, infatti, arriverebbe a quota 46 gol in Serie A, eguagliando il record di miglior marcatore africano della storia del nostro campionato.

Bastano due reti, dunque, per prendersi il primato e restare in cima alla lista dei migliori marcatori africani della Serie A. Il numero 9 del Napoli ha ancora 8 partite per eguagliare Weah e poi superarlo.