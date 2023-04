Uno dei calciatori il cui futuro in maglia Napoli è tutto da scoprire è senza dubbio Hirving Lozano. Il giocatore messicano non ha mai realmente convinto i tifosi, in virtù soprattutto della cifra sborsata dal club azzurro per assicurarselo dal PSV Eindhoven (40 milioni di euro circa ndr).

E proprio la squadra olandese torna nuovamente (e clamorosamente) d’attualità per il destino per El Chucky, che si avvicina alla scadenza di contratto con il Napoli. Attualmente, il numero 11 è uno dei più pagati in rosa e la volontà di Aurelio De Laurentiis, stando a quanto appreso in questi mesi, sarebbe quella di ridurre il suo ingaggio. Scenario che, di conseguenza, potrebbe aprire le porte a una partenza in vista della prossima estate.

Dal Messico: “ Lozano vuole ritornare al PSV”

Secondo quanto reso noto dall’edizione messicana di Fox Sports, il calciatore vorrebbe tornare al PSV, lì dove è iniziata la sua esperienza nel calcio europeo.

Per le ragioni spiegate in precedenza, gli azzurri non chiuderebbero a una sua partenza nel caso in cui dovesse arrivare un’offerta importante. Per sostituirlo, la medesima fonte lancia un nome sicuramente inedito.

Asensio come sostituto? Sentite qui

In particolare, Fox Sports Messico si sofferma sul nome di Marcos Asensio, che a sua volta sarebbe in scadenza contrattuale con il Real Madrid.

Marco Asensio Real, MARCH 11, 2023 – Football / Soccer : Spanish La Liga Santander match between Real Madrid CF 3-1 RCD Espanyol de Barcelona at the Estadio Santiago Bernabeu in Madrid, Spain.

Nonostante le dichiarazioni ottimistiche delle ultime settimane, la trattativa per il prolungamento contrattuale è ancora in stand by e non è escluso affatto che lo spagnolo possa accasarsi altrove nei prossimi mesi.

Una notizia che, al momento, non trova conferme altrove ma che comunque stuzzica la fantasia di tutti i tifosi del Napoli.