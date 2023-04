Napoli eliminato, quanto avrebbe incassato continuando la Champions League?

Fabrizio Vettosi, economista, è intervenuto a Radio Marte per parlare dei conti legati alla Champions League disputata dal Napoli. Ecco quanto evidenziato:

Con 5 squadre italiane nelle semifinali si dimostra che il calcio italiano non è vero che è morto. Noi mediamente abbiamo 2 o 3 italiani per squadra tra gli 11 titolari per ognuno dei club maggiori che partecipa alle coppe, ma è anche vero che il calcio italiano come capacità tecnica, organizzazione di squadra, non è relegato in maniera troppo lontana da quelle che sono le principali leghe europee.