Provocazione sul Napoli: “Azzurri stanchi e Scudetto a rischio nel finale di stagione?”

Il Napoli è stato eliminato dalla Champions League. Nel doppio confronto ai quarti di finale contro il Milan gli azzurri non sono riusciti ad abbattere il muro eretto dalla squadra di Pioli.

Secondo ammissione di Luciano Spalletti nel post gara, gli azzurri sono arrivati con il fiato corto al decisivo match di martedì allo Stadio Maradona. Il tecnico di Certaldo ha spiegato come la sosta per le nazionali ha danneggiato la squadra che è tornata fuori forma e con diversi giocatori acciaccati.

Proprio in merito alle dichiarazioni di Spalletti, l’edizione odierna di Libero lancia la provocazione riguardo il rush finale di stagione azzurra, paventando anche la possibilità che lo Scudetto del Napoli sia a rischio.

“La domanda ora è: vista la stanchezza nella squadra, il titolo è a rischio? La Lazio è lontana 14 punti e sono 8 le partite ancora da giocare, quindi alla capolista bastano 11 punti per avere la certezza matematica. Tre vittorie e due pareggi (o quattro vittorie per arrotondare) da conquistare contro Juventus, Salernitana, Udinese, Fiorentina, Monza, Inter, Bologna e Sampdoria”.

Lo stesso Libero, però, poi suggerisce come lo scenario appena descritto sia difficilmente realizzabile:

“L’uscita dalla Champions per certi versi lo allarga ulteriormente. Difficile abbatta i giocatori stanchi, semmai toglie loro un ingombro e mette le cose in ordine nella loro testa. Se il campionato (magari anche inconsapevolmente) era passato in secondo piano, ora tornerà a essere la priorità perchè è l’unica competizione rimasta da giocare. Certo bisogna percorre l’ultimo chilometro correndo e non camminando perchè i gufi, ora, si divertono a soffiare contro”.