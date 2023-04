Napoli eliminato dalla Champions ma può esultare De Laurentiis: incasso da record per la società

Il Napoli deve metabolizzare la delusione per l’eliminazione dalla Champions League e avrà l’occasione di rifarsi già domenica in campionato contro la Juventus.

L’eliminazione di martedì, però, non deve far dimenticare lo straordinario percorso fatto in Champions. Il Napoli, per la prima volta nella sua storia, ha raggiunto i quarti di finale di Champions League e ha sfiorato l’accesso alle semifinali. Per tutta la competizione, gli azzurri sono stati protagonisti inanellando prestazioni storiche come il 4-1 al Liverpool e il 6-1 all’Ajax.

Oltre al rammarico, per una qualificazione fallita, ma che era alla portata, resta anche grande consapevolezza nei propri mezzi e il nuovo bagaglio di esperienza che sarà fondamentale negli anni a venire.

Napoli-Milan Champions League

Gioia per De Laurentiis, la Champions frutta 80 milioni

Non sono solo questi, però, i motivi che permetto al Napoli di sorridere. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Aurelio De Laurentiis si potrà consolare dall’eliminazione con i guadagni di questa stagione provenienti dalla Champions.

Le casse della società, per lo straordinario percorso fatto hanno visto entrare 80 milioni di euro. Una cifra mai raggiunta nella storia del Napoli e che rappresenta sicuramente una boccata di aria fresca dopo gli anni difficili del Covid che hanno portato alla riduzione del monte ingaggi.