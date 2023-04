Zielinski verso l’addio? C’è la notizia sul centrocampista del Napoli

Il Napoli deve dimenticare subito l’eliminazione in Champions League di martedì allo Stadio Maradona. I ragazzi di Luciano Spalletti, hanno di fronte a loro subito un altro big match che impone ai partenopei la massima concentrazione.

Domenica sera, infatti, all’Allianz Stadium, gli azzurri affronteranno la Juventus di Massimiliano Allegri reduce da due sconfitte in Serie A e che questa sera si giocherà l’accesso alle semifinali di Champions League contro lo Sporting Lisbona in Portogallo.

Archiviata la delusione europea, il Napoli è pienamente concentrato sull’unico obiettivo ancora alla portata degli azzurri e vicinissimo tra l’altro: lo scudetto.

Il vantaggio accumulato in campionato è abbastanza rassicurante, ma è vietato abbassare la guardia. Come detto da Spalletti qualche settimana fa mancano ancora 4 vittorie al Napoli per laurearsi Campione d’Italia e gli azzurri vogliono raggiungere questo traguardo il prima possibile.

Piotr Zielinski Napoli

Zielinski può dire addio, Giuntoli alla ricerca del sostituto

La dirigenza azzurra, però è al lavoro per programmare al meglio la prossima stagione e permettere a Spalletti di poter lottare anche su altri fronti.

In particolare, Cristiano Giuntoli è già al lavoro per fornire a Spalletti una rosa il più competitiva possibile. Il modus operandi della società rimane quello che la scorsa estate ha portato una vera e propria rivoluzione in casa Napoli, ovvero ridurre il monte ingaggi.

Proprio per questo motivo, la permanenza di alcune pedine chiave della cavalcata azzurra è in dubbio. Nello specifico, l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, tratta la situazione di Piotr Zielinski.

Il centrocampista polacco ha il contratto in scadenza nel 2024 e le trattative per il rinnovo sono complicate. Attualmente il numero 20 azzurro percepisce 3,5 milioni a stagione, troppo per la politica economica adottata dalla società. Una riduzione dell’ingaggio pare al momento difficile come ipotesi e per questo motivo è possibile che il polacco venga ceduto la prossima estate per monetizzare il più possibile.

Sempre secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Cristiano Giuntoli, inoltre, sarebbe già al lavoro per trovare il sostituto ideale.