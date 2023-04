ALMADA NAPOLI – In casa Napoli c’è ancora amarezza per l’eliminazione dai quarti di finale di Champions League contro il Milan, visto l’andamento del doppio match in cui gli azzurri hanno per lunga parte dominato il gioco. Eppure adesso è il momento di smettere di leccarsi le ferite e pensare al futuro, c’è uno scudetto ancora da conquistare e l’obiettivo non è mai stato così vicino.

L’eliminazione con il Milan ha però mostrato un punto debole del Napoli. Già perché i rossoneri, così come il Verona nella partita precedente in campionato, hanno serrato le fila e chiusa la porta agli azzurri, che non sono riusciti a sfondare la difesa. E quando si fa fatica a segnare con azioni manovrate, una soluzione è quella di calciare da fuori area, con tiri diretti o da calcio piazzato.

Gol da fuori area Napoli: che differenza con la scorsa stagione!

Il Napoli in questo fondamentale è decisamente la peggior big della Serie A. infatti è soltanto una la rete realizzata da fuori area, quella di Kvaratskhelia contro il Monza al Maradona. Da lì in poi nessun altro gol è stato siglato, anche perché il Napoli ha attaccanti micidiali e un gioco votato a portare tanto palla in area di rigore.

Insomma, per una grande squadra come il Napoli, che spesso trova compagini avversarie arroccate in difesa, è impensabile non avere calciatori in grado da segnare fuori area. Proprio contro il Milan ci sono state due tiri da fuori area gestiti male: uno di Zielinski e uno di Ndombele.

UEFA Champions League football match – SSC Napoli vs AC Milan the disappointment at the end of the race Khvicha Kvaratskhelia of SSC Napoli during the Uefa Champions League match between SSC Napoli vs AC Milan at Diego Armando Maradona Stadium Naples Diego Armando Maradona stadium Italy Copyright: xDaniloxGemitox/xLiveMediax LPS_905308

E in questo dato, paradossalmente, la squadra azzurra era la migliore in Italia. Nella stagione 2021-22, infatti, il Napoli ha segnato ben 13 gol da fuori area in tutto il campionato; nei cinque maggiori campionati europei solo il Manchester City con 15 reti aveva fatto di meglio. Dimostrazione di come le caratteristiche di alcuni calciatori da un punto di vista meramente balistico (Fabian su tutti) non è stata realmente sostituita in questi mesi.

Altro fattore da non trascurare è quello dei calci piazzati. Se per i calci d’angolo e le punizioni con cross il Napoli ha dimostrato di avere soluzioni per riuscire a segnare, lo stesso non si può dire per i calci di punizione diretti in porta. Se Giuntoli vuole migliorare questa squadra, serve trovare un calciatore molto bravo nel calciare da fuori area o nel battere i calci di punizione. Cosa che potrebbe essere risolta acquistando un solo, grande calciatore. E chissà se Thiago Almada, calciatore accostato in queste ore al Napoli, non possa essere eventualmente il compromesso giusto.

Thiago Almada: perché può essere il nome giusto per il Napoli

Stando a quanto reso noto nel pomeriggio, Thiago Almada sarebbe finito di prepotenza nel mirino del club partenopeo.

Il talento argentino classe 2001 si è contraddistinto in questi primi anni della sua carriera anche per le sue qualità da tiratore e da calciatore di palle inattive. E il video che segue, è una dimostrazione delle sue capacità che sono da non sottovalutare affatto, alla luce dei problemi spiegati in precedenza. Da seguire, dunque, con attenzione, per dinamiche legate anche una questione di natura tecnico-tatticca, alla pista che porterebbe Almada al Napoli.

@Pasquale89G