Annuncio dalla radio ufficiale del Napoli: “Giuntoli sta comprando un gioiello argentino!”

Valter De Maggio ha svelato in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal che il Napoli sta per chiudere un acquisto importante dall’Argentina.

Come è ovvio che sia, un direttore sportivo di alto profilo come Cristiano Giuntoli è costantemente al lavoro per migliorare la rosa a disposizione di Luciano Spalletti. È proprio grazie al lavoro di Giuntoli che in estate sono arrivati a Napoli calciatori come Kvaratskhelia o Kim, che stanno facendo le fortune di questa squadra.

Pronto il primo acquisto del Napoli: chi è

Valter De Maggio si è sbilanciato in merito, di seguito le sue dichiarazioni evidenziate dalla nostra redazione:

Giuntoli sta per chiudere un colpo di mercato. Si tratta di Thiago Almada, un argentino di 21 anni che infiammerebbe il Maradona. Il Napoli è vicinissimo a chiudere l’affare, il calciatore attualmente milita in MLS.

Parole che sanno dunque di affare quasi concluso tra le parti, anche se va detto che il Napoli è sulle tracce di questo calciatore già da diversi anni.

Thiago Almada Napoli

Thiago Almada Napoli: chi è

Thiago Ezequiel Almada è un trequartista argentino di ventuno anni, che attualmente milita negli Atlanta United. Ha fatto parte anche della spedizione di Scaloni che ha vinto il Mondiale in Qatar, seppur giocando solo sei minuti, in quanto convocato per sostituire l’infortunato Joaquin Correa.

In passato, ai tempi del Velez, era già stato seguito dal Napoli, che poi decise di virare su altri profili. Il calciatore si è dunque trasferito in MLS dove in 35 partite (nel corso di due stagioni) ha già messo a segno 10 reti.

Oltre che sulla trequarti, Almada può anche giocare su entrambe le fasce, rappresentando un’arma molto duttile agli ordini di Luciano Spalletti, un po’ come Jack Raspadori. Attualmente il suo valore di mercato stimato dal portale Transfermarkt è di 20 milioni di euro.