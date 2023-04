Spalletti contro l’arbitraggio di Napoli Milan: avete sentito?

Grande amarezza per il Napoli. Svanisce il sogno chiamato Champions League: i partenopei vengono risvegliati sul più bello dal Milan, che vince il doppio confronto e accede alle semifinali.

Secondo Luciano Spalletti, però, i 180 minuti sono stati viziati da una gestione arbitrale discutibile, così commentata dal tecnico azzurro nella conferenza post partita :

“Siamo stati penalizzati dalla partita precedente perché ci sono stati tolti ingiustamente coloro che hanno piùforza e sostanza ( Kim e Anguissa , ndr). Mi sembra che su quella che è stata la valutazione dell’arbitro, come già detto della prima gara, i giornali si siano schierati con le insufficienze per cui è segno che l’ha fatte proprio grosse per aspettarsi questo”

Il mister di Certaldo ha poi proseguito:

“Stasera al minuto 37 c’era un calcio di rigore netto che non si può vedere. Non si parla di contatto perchè bisogna parlare di impatto quando si va a valutare, un contatto è un contatto, un impatto è un impatto. Stasera è un impatto: gli ha stravolto la caviglia (Leao su Lozano, ndr) con quel calcio che gli ha dato. L’arbitro di stasera era il numero uno del calcio, hanno guardato bene al Var per cui il passato in Champions un po’ conta “