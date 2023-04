Scudetto 2018/2019, arriva la decisione del CONI sul ricorso per assegnarlo al Napoli

Oggi, alle ore 14:30, si è tenuta l’udienza del Collegio di Garanzia per lo Sport presso il CONI per discutere sulla penalizzazione di 15 punti della Juventus.

Il Codacons e l’Associazione Club Napoli Maradona hanno chiesto di partecipare all’udienza chiedendo l’assegnazione al Napoli dello scudetto 2018/2019 e revocarlo alla Juventus.

La richiesta degli avvocati Enrico Lubrano, Carlo Claps, Oreste Pallotta e Angelo Pisani è stata però rigettata: si dovrà passare al TAR.

Di seguito il comunicato:

In qualità di difensori del Codacons e dell’Associazione Tifosi Napoli Maradona, nel giudizio innanzi al Collegio di Garanzia dello Sport proposto dalla Società Juventus FC:

Prendono atto

Della decisione assunta in data odierna dal Collegio di Garanzia dello Sport, che ha ritenuto non ammissibile l’intervento ad opponendum presentato per il Codacons e per la Associazione Tifosi del Napoli nel ricorso proposto dalla Società Juventus;

Ritengono

Tale decisione del tutto erronea dal punto di vista giuridico, alla luce dei principi sanciti dalla giurisprudenza della Cassazione (n. 17351/2017), dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 6/2020) e dallo stesso Collegio di Garanzia dello Sport (nn. 68/2022 e 73/2022), espressione dei principi del giusto processo, sanciti dall’Ordinamento Europeo, Statale ed anche Sportivo;

Si riservano

L’impugnazione della relativa decisione assunta dal Collegio di Garanzia dello Sport innanzi al TAR Lazio, ai sensi della legge n. 280/2003 e degli artt. 119, 133 e 135 CPA, non appena saranno rese note le motivazioni;

Ribadiscono

Che l’obiettivo finale dell’azione assunta dagli stessi con il parallelo ricorso depositato al TAR Lazio in data 31 marzo 2023, consiste nell’ottenere la revoca dello Scudetto 2018-2019 alla Juventus e la sua assegnazione al Napoli (giunto secondo in classifica), alla luce dell’avvenuto accertamento del fatto che, con il sistema-plusvalenze, la Juventus ha alterato la regolarità del Campionato 2018-2019, come correttamente indicato nella decisione della Corte Federale di Appello della FIGC 30 gennaio 2023 (cfr. pag. 34 della stessa).

Roma, 19 aprile 2023

Enrico Lubrano

Carlo Claps

Oreste Pallotta

Angelo Pisani