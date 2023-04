Il rigore di Giroud era da ripetere? Cosa dice il regolamento

In questi istanti si sta giocando la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Napoli e Milan.

Alla fine del primo tempo i rossoneri sono in vantaggio per 1-0 grazie al gol del solito Giroud che nei match importanti è sempre decisivo.

Prima del gol segnato, Giroud ha avuto l’occasione di sbloccare il match su calcio di rigore. Alex Meret, però, ha neutralizzato il tiro dagli 11 metri del centravanti francese.

Rigore Giroud

Il rigore di Giroud non era da ribattere: il regolamento

In molti hanno protestato perchè al momento del tiro diversi giocatori azzurri, tra cui Juan jesus che ha allontanato la eibattuta, sembravano essere all’interno dell’area di rigore e questo avrebbe dovuto portare alla ripetizione del penalty.

Polemica che però è stata sedata nel corso dell’intervallo negli studi di Sky Sport.

Secondo il regolamento, infatti, non conta la proiezione delle gambe per permettere di ripetere il calcio di rigore. Al momento del tiro, infatti, nessun giocatore azzurro toccava il terreno di gioco con i piedi e quindi non erano all’interno dell’area di rigore, secondo il regolamento.