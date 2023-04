Pioli esulta: “Ci davano tutti sfavoriti”, poi la frase sul Napoli!

Il Napoli è eliminato dalla Champions League. Il risultato della doppia sfida contro il Milan costringe gli azzurri ad abbandonare la massima competizione europea.

I ragazzi di Spalletti peccano di poca concretezza sotto porta, mentre il Milan sfrutta praticamente tutte le occasioni che gli capitano. Giroud la sblocca nel primo tempo dopo aver fallito un calcio di rigore. Nella seconda frazione, invece, è inutile la rete allo scadere di Osimhen, dopo che anche Kvaratskhelia ha fallito un’occasione dagli undici metri.

Nel post partita, ai microfoni di Sky Sport ha parlato Stefano Pioli, allenatore del Milan che ha commentato così la qualificazione della sua squadra:

“Puoi essere la persona più felice o più delusa del mondo dopo serate del genere, è il nostro lavoro. Siamo soddisfatti e contenti perchè un gradino alla volta stiamo crescendo tanto. Soddisfatti per il club, per la storia, per quello che stiamo costruendo, per i tifosi. I tifosi ci hanno aiutato tanto a superare i momenti difficili e ci tengo a ringraziarli. Il Napoli ha giocato una gran partita, la presenza di Osimhen ci ha fatto giocare più bassi. Ero sicuro che giocasse Politano con Osimhen, conosciamo le caratteristiche del Napoli. Kjaer e Tomori hanno fatto benissimo”.

“Con Bennacer, Tonali e Krunic abbiamo più intensità e copertura a centrocampo. Sulle fasce però abbiamo giocatori offensivi che ripiegano poco. Abbiamo concesso sulle fasce ma per avere più intensità al centro per contrastare un attaccante fantastico che aveva dimostrato tanto sia in Serie A che in Champions. Rade ha fatto interventi fantastici sono contento per lui”.

“Paragone con Ancelotti – Vero che sono ancora giovane ma paragonarmi ad Ancelotti è impossibile”.