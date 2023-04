Maldini: “Questo stadio mi evoca ricordi emozionanti”, poi il commento su Napoli-Milan

Napoli-Milan, un appuntamento con la storia. Per il Napoli è il primo quarto di finale di Champions League della sua storia. La gara d’andata, che si è giocata mercoledì scorso è stata vinta per 1-0 dai rossoneri con Ismael Bennacer che ha deciso il match.

Gli azzurri, però, vogliono ribaltare il risultato dell’andata e per farlo avrà un’arma in più rispetto all’andata. Victor Osimhen, infatti, giocherà da titolare il match di questa sera, ma non sarà l’unico “innesto” per gli azzurri.

Dopo la pace ritrovata con Aurelio De Laurentiis, allo Stadio Maradona sono ritornati gli ultras a spingere il Napoli verso l’impresa.

Nel pre partita, ha parlato ai microfoni di Sky, Paolo Maldini, dirigente del Milan.

Di seguito quanto evidenziato: