Infortunio Politano e Mario Rui: gli azzurri escono in lacrime!

Alle ore 21 è iniziata quella che potremo azzardare a chiamare la partita più importante della storia del Napoli. Infatti allo Stadio Diego Armando Maradona sta andando in scena in scena il match di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Napoli e Milan, con i rossoneri avanti per 1 a 0 grazie al risultato della gara d’andata.

Partenopei che nella loro storia non hanno mai raggiunto i quarti di finale della massima competizione europea e che, ribaltando il risultato della gara d’andata, potrebbero superare questo glorioso traguardo accedendo alla semifinale.

Napoli-Milan, Politano in lacrime

Infortunio per Matteo Politano durante Napoli-Milan dopo un contrasto con Theo Hernandez al 30esimo del primo tempo. Il giocatore azzurro è scoppiato in lacrime dopo il contatto tenendosi la caviglia sinistra ed è stato costretto al cambio con Hirving Lozano.

Matteo Politano dolorante a causa dell’infortunio in Napoli-Milan

Infortunio Mario rui , doppio cambio per Spalletti

Infortunio anche per Mario rui, il terzino dopo essere rientrato in campo dopo aver avvertito un dolore dopo il fallo che ha causato il rigore per il Milan è stato costretto al cambio assieme al compagno di squadra.

Mario rui dolorante a causa dell’infortunio rimediato durante Napoli-Milan

Giacomo Pio Impastato