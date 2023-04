De Laurentiis incontra l’agente di Kvara, notizia di calciomercato: c’è stata una promessa!

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai ed esperto di calciomercato. Tanti i temi trattati, tra cui il commento sulla notizia dell’incontro tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e l’agente di Kvaratkhelia.

Ecco quanto evidenziato:

È stata un’occasione per parlare del futuro. C’è tutta la volontà del patron di premiare il ragazzo. Il rinnovo con adeguamento non è una necessità impellente, avendo il ragazzo firmato soltanto un anno fa. Non ci saranno problemi, tuttavia, in un prolungamento che preveda un aumento sino ai due milioni e mezzo di ingaggio. C’è stata, dunque, una stretta di mano virtuale, ma va specificato che il nuovo appuntamento, utile a delineare i dettagli dell’accordo, avrà luogo ad ottobre.

Nonostante le comprensibili ambizioni, il Napoli non ha nessuna intenzione di cominciare la nuova stagione privandosi del talento georgiano, ed il ragazzo ha piacere a rimanere ancora in azzurro. Sappiamo, infatti, che De Laurentiis preferisce gestire i grandi calciatori per almeno tre anni. In tal senso, la situazione di Osimhen è diametralmente opposta. Il futuro del ragazzo si deciderà a giugno, e con ogni probabilità vedrà il nigeriano approdare in un top club europeo. All’interesse del Chelsea, di cui andrà decifrato il futuro in panchina, va aggiunto quello di società come il Real Madrid ed il Psg.