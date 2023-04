Primavera, scontro salvezza tra Udinese e Napoli: grande gioia per gli azzurrini!

Torna al successo il Napoli Primavera, che in una gara fondamentale per la corsa salvezza batte 0-2 l’Udinese grazie alle reti di Marchisano e Iaccarino su calcio di rigore, nella 27esima giornata del Campionato Primavera 1.

Primo tempo

Parte bene il Napoli che subito impone la proprio volontà di fare i tre punti, con buoni spunti in particolare di Spavone, Sahli e Rossi. Ci si aspetta un colpo dagli attaccanti, ma lo spunto vincente arriva dai difensori. Lancio lungo che sembra telecomandato di Barba, controllo perfetto in corsa di Marchisano che da posizione defilata calcia con il destro a incrociare e trova la rete. Primo centro stagionale per l’esterno azzurrino. Il Napoli poi si limita a controllare con Boffelli che compie qualche intervento di ordinaria amministrazione.

Udinese Napoli Primavera

Secondo tempo

Nella ripresa altro piglio da parte dell’Udinese che cerca in tutti i modi di trovare il pareggio, con gli azzurrini che invece controllano e cercano la ripartenza giusta per colpire ancora i friulani. Ad andare vicino al gol è però Centis che con il destro a giro centra in pieno la traversa a Boffelli battuto. Nonostante i cambi, è ancora l’Udinese a rendersi pericolosa, ma è sempre attento Valerio Boffelli a sventare la minaccia, in particolare su un errato retropassaggio di Barba su cui l’estremo difensore azzurro deve superarsi.

Il Napoli sa pazientare e colpisce nel recupero: invenzione di Iaccarino per Giannini, entrato benissimo nella ripresa, che si guadagna il calcio di rigore per un fallo nettissimo ai suoi danni. Dal dischetto si presenta Iaccarino che non sbaglia e chiude il match.

Udinese Napoli, la classifica del campionato Primavera

Tre punti pesantissimi per gli azzurrini nella corsa salvezza, che valgono l’aggancio all’Atalanta al quartultimo posto. Inoltre, grazie alla vittoria, il Napoli allunga ulteriormente sul penultimo posto (che vale la retrocessione diretta, ndr), condannando di fatti proprio l’Udinese. La prossima settimana altra sfida salvezza a Cercola contro il Verona per provare a evitare i playout.

LA CLASSIFICA AGGIORNATA: