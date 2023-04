Manfredi: “Festa scudetto? Serve responsabilità!”, poi il commento sulla fede juventina

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi durante la trasmissione 90esimo minuto ha rilasciato delle dichiarazioni riguardanti l’ipotetica festa scudetto che avverrà in città il giorno della matematica. La prorogativa è il rispetto delle regole per non avere nessun tipo di problema. Altro tema toccato, quello della sua fede juventina che commenta nel finale con una battuta.

Le parole di Manfredi

Dalle parole del sindaco le premesse per la festa scudetto sono altissime, sentite le sue parole: