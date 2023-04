Alle ore 18 è iniziata Napoli-Hellas Verona, match valevole per la trentesima giornata di Serie A. Partenopei che sono arrivati alla partita dopo il KO a San Siro contro il Milan per 1 a 0 nella gara d’andata dei quarti di finale di Champions League e che devono cercare una vittoria per avvicinarsi sempre di più allo Scudetto.

L’Hellas Verona invece nell’ultima partita di campionato è riuscito a strappare i tre punti contro il Sassuolo rimontando dall’1 a 0 degli emiliani fino al 2 a 1 segnato al 95esimo da Gaich. Veronesi che attualmente si ritrovano al terzultimo posto della classifica con 22 punti, a meno quattro dallo Spezia che però ha già giocato la propria partita di questa giornata.

Partita per il momento sullo 0 a 0, reti inviolate per i due portieri.

Secondo giallo Ceccherini, il motivo del non intervento del VAR

Napoli che nel secondo tempo può recriminare un’espulsione non data all’Hellas Verona con Federico Ceccherini. Infatti il difensore gialloblu, già ammonito al quattordicesimo minuto, a palla lontana ha rifilato un calcio ad Hirving Lozano.

Hirving Lozano dolorante dopo il fallo di Federico Ceccherini durante Napoli-Hellas Verona

Episodio non visto dall’arbitro con Luciano Spalletti furioso per il non intervento del VAR. Ma, essendo in questo caso un possibile secondo giallo con conseguente espulsione, il VAR non può intervenire, infatti per regolamento sulle ammonizioni non vi può essere revisione.

Giacomo Pio Impastato