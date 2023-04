Festa Scudetto, Polizia in città per frenare il flusso dei tifosi: il piano per tenere le piazze sotto controllo

Il Napoli di Luciano Spalletti sta compiendo una vera e propria impresa. Dopo un’estate turbolenta, gli azzurri stanno per riportare a Napoli lo Scudetto 33 anni dopo l’ultima volta. Il vantaggio sulle inseguitrici, a poche giornate dal termine del campionato è abbastanza rassicurante e in città sono iniziati da tempo i preparativi per la festa scudetto. Oltre ai tifosi, anche la società e le istituzioni sono al lavoro per garantire la massima sicurezza ai cittadini in quell’occasione. Festa Scudetto Napoli Piano festa Scudetto del Napoli Come riporta l’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, però, ciò che desta più preoccupazione è l’orientamento prevalso nel delimitare il perimetro delle manifestazioni alle quattro piazze cittadine. Si tratta di Piazza Plebiscito, Piazza Mercato, Piazza Ciro Esposito a Scampia e l’ex base Nato a Bagnoli. In questo modo, si cerca di controllare meglio il territorio ed evitare che si creino disordini. La prefettura, inoltre avrebbe palesato la necessità di presidiare 70 varchi cittadini per riuscire a contenere e nel caso fermare il flusso di tifosi che si dirigeranno in città. Ad ogni varco, ci saranno postazioni formate da almeno 5 uomini delle forze dell’ordine e dell’Esercito. SEGUICI ANCHE SU GOOGLE NEWS

