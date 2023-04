De Laurentiis sicuro sul Milan: “Spalletti è una garanzia! Un aspetto farà la differenza nel match di ritorno”

Questa sera, durante il TG5, andrà in onda il reportage “Napoli è“. Il servizio a cura del telegiornale della rete Mediaset metterà in risalto luci e ombre della città partenopea che negli ultimi anni sta vivendo il suo massimo splendore non solo grazie al calcio.

Anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha preso parte al reportage e ha rilasciato diverse dichiarazioni sulla città e sulla stagione in corso del Napoli.

Aurelio De Laurentiis

Nel corso dell’intervista, De Laurentiis, in anteprima nell’edizione odierna de Il Mattino, ha parlato anche della gara di ritorno in Champions League che si giocherà martedì sera allo Stadio Maradona. I ragazzi di Spalletti sono chiamati il risultato di San Siro per approdare ad una storica semifinale.

Milan-Napoli: il pensiero di De Laurentiis

Di seguito un estratto delle parole di De Laurentiis: