Gli Ultras tornano al Maradona: appello ai tifosi per Napoli-Milan di Champions League (FOTO)

Gran bella notizia la pace fatta tra il presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, e gli Ultras della squadra azzurra. I rappresentanti del tifo organizzato hanno diffuso un comunicato spiegando la ritrovata serenità tra le parti, ma soprattutto hanno fatto un appello a tutti i supporters azzurri in vista delle prossime gare della stagione, a partite dalla sfida di martedì sera contro il Milan in Champions League.

Questo post in breve

Avanti Napoli: ora insieme fino alla vittoria! Non ci dilungheremo sull’incontro a cui abbiamo partecipato oggi su invito del Presidente De Laurentiis. In confronto tra noi Ultras e lui è stato sereno, chiaro e proficuo per il futuro.