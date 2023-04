Serie A, disastro per Inter e Milan: si può allontanare la zona Champions League (FOTO)

Sono terminati gli anticipi del sabato di questa 30esima giornata di campionato in Serie A. Dopo le gare disputate ieri, con la vittoria per 1-0 della Cremonese sull’Empoli e il successo per 0-3 della Lazio a La Spezia, oggi è stata la volta delle milanesi, oltre al Napoli.

Il Milan ha impattato per 1-1 al Dall’Ara contro il Bologna, con Pioli che ha rivoluzionato la squadra rossonera schierando ben 10 riserve. Alla fine è stato Pobega a salvare il Milan, pareggiando l’iniziale rete di Sansone.

È andata anche peggio all’Inter, che è caduta in casa contro il Monza per 0-1: a decidere una rete dell’ex Caldirola, oltre alle parate di Di Gregorio, cresciuto proprio nel settore giovanile nerazzurro. Una giornata nefasta per le squadre milanesi, che ora rischiano seriamente di vedersi allontanare le posizioni utili per la qualificazione alla prossima Champions League. Tutto dipenderà dai risultati di Roma e Atalanta, ma anche dalla Juventus che potrebbe vedersi restituire i 15 punti di penalizzazione e di fatti inguaiare la situazione delle due formazioni meneghine.

ECCO LA CLASSIFICA AGGIORNATA IN SERIE A