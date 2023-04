Napoli-Milan, decisione definitiva della UEFA: scelto l’arbitro della sfida

Dopo il pareggio casalingo senza gol rimediato contro il Verona, è tempo per il Napoli di iniziare pensare totalmente alla super sfida di Champions contro il Milan, dove gli azzurri saranno chiamati a ribaltare il risultato dell’andata.

La sfida dell’andata ha portato con sé un gran numero di polemiche in seguito all’arbitraggio del direttore di gara István Kovács, criticato durante il post partita anche da Luciano Spalletti per il mancato cartellino giallo ai danni di Rafa Leao, che ha calciato la bandierina del calcio d’angolo.

La designazione della UEFA

Quindi la UEFA non ha confermato il fischietto romeno, e ha affidato la sfida di ritorno a Szymon Marciniak, arbitro di caratura internazionale, abituato ad arbitrare big match di Champions, e non solo, come il derby italiano di martedì.

FOTO: Kovacs ammonisce Kim diffidato

In tutta la sua carriera è stato fischietto di ben 563 partite, di cui 40 nella massima competizione per club europea. Inoltre, Marciniak stato l’arbitro della finalissima tra Francia e Argentina nel Mondiale in Qatar.