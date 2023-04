Ultras Napoli allo stadio, novità in vista della gara di domani: è arrivata la regolare richiesta

Napoli in campo domani nella sfida contro l’Hellas Verona, gara che precede il match di ritorno di Champions League contro il Milan. Entrambe le sfide in programma in casa Napoli si disputeranno al Maradona e c’è tanta curiosità di sapere cosa succederà sugli spalti, specialmente nelle curve.

Dopo la sfuriata in conferenza da parte di Spalletti, adesso il pallino passa agli ultras azzurri che sono stati chiamati al grande tifo del Maradona in vista di una gara delicatissima contro i rossoneri.

Tamburi, bandiere e striscioni allo stadio

Dell’argomento delicato in casa Napoli ne ha parlato l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport che prova a fare chiarezza aprendo alla possibile soluzione che verrà adottata dalle prossime partite.

Stando a quanto riferito dalla rosea, gli ultras Napoli hanno fatto regolare richiesta alle autorità per portare in curva tamburi, megafoni e bandiere. È possibile che tutto ciò accada già per la gara di domani contro il Verona. Segnale che sarebbe importantissimo in vista della gara contro il Milan in Champions. Così facendo si metterebbe, al momento, la squadra avanti a tutto il resto. Nessuna trattativa sul rispetto della legalità, la notizia però è che il tifo da domani dovrebbe tornare anche al Maradona!