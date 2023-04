Coreografia per Napoli-Milan in Champions League: cosa succederà nel settore Distinti!

Massimo Vignati, presidente del Club Napoli Saverio Silvio “Vignati”, presente nel settore Distinti, è intervenuto ai microfoni di Marte Sport Live, in onda su Radio Marte. Ecco quanto evidenziato:

Dopo Milano io e alcuni amici abituali del settore ci siamo messi all’opera a proporremo per martedì una coreografia nei Distinti con 10mila bandierine azzurre e bianche da mostrare, in modo da formare un’enorme bandiera metà azzurra e metà bianca. Ovviamente abbiamo chiesto regolare autorizzazione al club e nel rispetto delle regole e dei criteri previsti. Aspettiamo i tifosi all’ingresso, a ognuno di loro martedì sarà consegnata una bandierina colorata. È il momento di stare tutti uniti, curve, distinti e tribune, lo stadio che porta il nome del “D10S” del calcio non può non supportare il Napoli in questo momento.