Nella serata di ieri, Luciano Spalletti si è lasciato andare a uno sfogo nel corso della conferenza stampa post match di MIlan-Napoli. Il tecnico azzurro si è espresso in toni polemici in merito alla protesta che si è verificata nell’ultimo match casalingo, proprio contro i rossoneri, minacciando di andare via dalla panchina nel caso in cui si verificassero episodi analoghi.

Intanto, quest’oggi il presidente Aurelio De Laurentiis ha visto il ministro Matteo Piantedosi per cercare di trovare una soluzione, ma il dibattito in città sulla questione ritorna d’attualità.

“Ognuno faccia il proprio mestiere”: il commento di Fedele su Spalletti

L’ex direttore sportivo, oggi opinionista, Enrico Fedele, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, nel corso della trasmissione Marte Sport Live. Di seguito, quanto evidenziato: