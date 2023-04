Troppi turisti, caos al Murales di Maradona: l’idea in vista della festa scudetto

Le festività di Pasqua hanno eletto Napoli come una delle regine del Turismo in Italia. Sono stati ben 230mila i turisti che hanno affollato la città nel weekend e a Pasquetta, con una meta ambitissima di visite: il murales di Maradona ai Quartieri Spagnoli.

Ebbene, stando a quanto riportato sull’edizione odierna di Repubblica, la Prefettura e il Comune di Napoli starebbe pensano a un piano per far defluire le persone verso il Murales nel miglior modo possibile, prevedendo la stessa affluenza anche per la festa scudetto del Napoli.

Ecco quanto evidenziato:

Tutor con pettorine nei weekend per accogliere e provare a disciplinare l’afflusso della folla davanti al murales di Maradona ai Quartieri Spagnoli. Si tratta dei giovani già schierati dall’assessorato al Turismo nelle zone maggiormente affollate del centro storico.

Percorso a senso unico davanti al Murales di Maradona

In vista anche dei festeggiamenti per la vittoria dello scudetto scatterà un piano di sicurezza gestito della questura con il coordinamento della prefettura. Tema di cui si parlerà domani nel corso del vertice con il Viminale. Sono alcuni dei provvedimenti, dei correttivi che il Comune promuove per far fronte al boom di turisti che ha invaso la città: visitatori richiamati dalla storia e dalle bellezze architettoniche e culturali della città, ma anche dalle serie tv di successo e dalle vittorie della squadra di calcio. Per quanto riguarda in particolare il cosiddetto “largo Maradona”, Palazzo San Giacomo sta valutando, ma per ora è solo un’ipotesi tutt’altro che facilmente realizzabile, l’idea di un percorso a senso unico davanti al murales. Oggi l’assessore alla Legalità, Antonio De Iesu, e il comandante della polizia municipale, Ciro Esposito, effettueranno un sopralluogo nella piazzetta che lunedì è stata letteralmente presa d’assalto dai visitatori. C’è il timore che quanto avvenuto a Pasquetta si ripeta il 25 aprile e soprattutto nel giorno della vittoria del campionato.

