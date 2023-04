La BBC esalta il Napoli: “È l’esempio del calcio italiano”

Il Napoli di Luciano Spalletti in questa stagione sta incantando tutti in Italia e non solo. La formazione partenopea sta dominando il campionato di Serie A e nella giornata di domani affronterà il Milan nei quarti di finale di Champions League. Una squadra bella da vedere, un progetto convincente che sta conquistando tutti, BBC compresa.

Aurelio De Laurentiis Napoli

Il progetto del Napoli fa il giro del mondo

Il broadcaster parlando della rinascita del calcio italiano (3 squadre nei quarti di finale di Champions League) si è soffermato principalmente sulla squadra del presidente Aurelio De Laurentiis. Il progetto Napoli è stato indicato come il più virtuoso, partito dal fallimento il club azzurro ha avuto una crescita costante.

Dopo 13 anni consecutivi nelle coppe europee i partenopei stanno toccando il picco in questa stagione. Proprio nell’ultimo mercato il Napoli si è privato di alcuni storici membri come Insigne, Mertens e Koulibaly attuando una campagna acquisti intelligente sempre pronta a salvaguardare il bilancio.

di Stefano Cori