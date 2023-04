Piove sul bagnato in casa Napoli, non solo Anguissa: doppia squalifica per Spalletti al ritorno

La prima volta del Napoli nei quarti di finale di Champions League non sta andando come previsto. A 5′ dalla fine, è il Milan di Stefano Pioli a condurre l’incontro con il risultato di 1-0. Decisiva, fino ad ora, la rete di Bennacer a fine primo tempo. Dopo un ottimo inizio di partita in cui sono arrivate grosse occasioni da gol, i partenopei si sono fatti schiacciare dalla pressione di San Siro, patendo soprattutto l’aspetto ambientale.

Come se non bastasse, a tutto ciò, mister Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Anguissa e Kim per la gara di ritorno: il primo espulso per doppia ammonizione, il secondo ammonito da diffidato. Di seguito il riassunto di quanto accaduto.

squalifiche Napoli

Anguissa prende due gialli in 4′, Kim rimedia il giallo per proteste

Dal 70′ all’ 80′ di gioco è successo letteralmente di tutto. Il camerunense Anguissa – oggi in difficoltà – rimedia due gialli nel giro di 4′, lasciando i suoi compagni in dieci uomini. Due minuti più tardi, Kim, commette un’ingenuità colossale rimediando un giallo da diffidato per le proteste rivolte verso il direttore di gioco.

La partita non è ancora finita ma, comunque, Spalletti dovrà già pensare alla gara di ritorno, viste le assenze di due pezzi essenziali per il suo sistema di gioco. Ora non ci resta che metterci comodi e goderci il finale di partita.