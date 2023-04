Simeone carica i compagni di squadra in vista di Milan-Napoli: il messaggio social

Mancano ormai meno di due ore al fischio d’inizio di Milan-Napoli, gara valida per i quarti di finale di Champions League. L’ansia dei tifosi è palpabile, una partita così importante non viene vissuta dal tifo partenopeo da parecchio tempo.

Di Lorenzo e Leao (FOTO: SSC Napoli)

Il Napoli non avrà a disposizione il suo bomber Victor Osimhen e questo potrebbe influire e non poco sulla partita di stasera. Come se non bastasse, anche Giovanni Simeone è andato KO nell’ultima gara di campionato e sarà assente stasera.

Il Cholito, protagonista in questa Champions con 4 reti, ha voluto mandare un messaggio ai suoi compagni di squadra tramite il suo profilo Instagram.

Fa tanto male saltare questa partita… Piccole sfortune che fanno parte del calcio, ma guardiamo avanti!! Oggi sarò un tifoso napoletano in più, con grande fiducia nella squadra, mentre lavoro sodo per ritornare presto!

Grazie a tutti per il vostro grande sostegno… FORZA NAPOLI!!

Un’assenza pesante quella dell’argentino che però darà il suo sostegno da casa ai suoi compagni.