Kaladze su Kvara: “Diventerà uno dei più forti nel suo ruolo! Di lui c’è una cosa che mi impressiona”

Tra pochissimi istanti avrà inizio Milan-Napoli, quarto di finale di Champions League a tutte tinte tricolori. Entrambe le squadre hanno la possibilità di scrivere la storia e, nessuna delle due, ha intenzione di smettere di sognare.

Ai microfoni di Amazon Prime, tra i tantissimi ospiti, è arrivato l’ex Milan – nonché connazionale di Kvaratskhelia – Kakhaber Kaladze. Tra le tante tematiche trattate, l’ex difensore georgiano, ha parlato proprio del numero 77 partenopeo. Di seguito le sue dichiarazioni.

Kaladze intervista

Kaladze non ha dubbi su Kvara: “Ha ancora un grandissimo potenziale”

Kvaratskhelia “Kvara è un fenomeno, lo seguo da quando era bambino. Penso che abbia tutte le carte in regola per diventare un grandissimo campione e, come tutti, siamo stupiti dal suo impatto. La cosa che mi impressiona di più è che ha ancora grandissimi margini di miglioramento”.

Parole di grandissima stima, dunque per Kaladze, presente a San Siro sia per sostenere la sua ex squadra, sia per il suo connazionale. L’attesa per questa grande partita è quasi giunta al termine, ora non ci resta che metterci comodi sul divano e goderci lo spettacolo!