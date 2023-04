Pioli: “Penso già al ritorno! La vittoria ci dà tante possibilità di passare il turno”

Nel primo atto della doppia sfida tutta italiana nei quarti di finale di Champions League è il Milan ad uscire vittorioso, con il risultato di 1-0. Il percorso per l’accesso alle semifinali della competizione inizia dunque in salita per il Napoli, uscito sconfitto dal campo nonostante le numerose palle gol.

Di seguito le parole di Stefano Pioli, il tecnico rossonero che, in questo momento si gode la vittoria. Questa la sua analisi sulla partita, con la testa proiettata già alla sfida di ritorno.

Pioli intervista

Pioli non ha dubbi: “Oggi una grande prestazione, ho già la testa al ritorno”

LA PARTITA “Stiamo già pensando alla gara di ritorno. Sono davvero soddisfatto per aver vinto per la prima volta in tre anni contro il Napoli ma rimane il rammarico per non aver raddoppiato in superiorità numerica”.

CAMBIO BENNACER “Isma ha fatto una partita strepitosa, ma è arrivato stanco. Con Saelemaekers volevo dare più freschezza sulle fasce“.