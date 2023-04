Milan-Napoli inizia e la Curva Sud rossonera canta contro De Laurentiis

Finalmente l’attesa è finita: la sfida che tutta Italia aspettava, Milan-Napoli, è iniziata. Questa partita rappresenta un esordio assoluto per i partenopei in questa fase della competizione, e nessuno dell’ambiente ha alcuna intenzione di smettere di sognare.

Dopo pochissimi minuti di partita, i tifosi rossoneri hanno dato seguito ai cori offensivi sfociati nel pre partita, prendendo di mira il presidente Aurelio De Laurentiis. Anche nella gara contro l’Empoli in Curva Sud sono stati esposti striscioni sospetti. Di seguito quanto accaduto.

Ancora insulti da parte della tifoseria rossonera: ” De Laurentiis figlio di p…”

Nei primi minuti del big match di Champions League Milan-Napoli, i tifosi rossoneri hanno preso di mira il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis, con cori del tutto offensivi: “De Laurentiis figlio di pu…“.

Ennesimo episodio spiacevole dunque, dentro una partita in cui il gusto dello spettacolo dovrebbe fare da padrona. I primi 25′ dell’incontro hanno mostrato fino ad ora una grande superiorità dei ragazzi allenati da Spalletti colpevoli, però, di non aver concretizzato ottime palle gol. Ora non ci reste che metterci comodi e goderci il resto della partita.