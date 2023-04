Ultim’ora Napoli, notizia da Castel Volturno: novità su Osimhen e Raspadori!

Manca sempre meno all’appuntamento tanto atteso in Champions League tra Napoli e Milan, primo atto dei quarti di finale a San Siro. Una sfida che si è improvvisamente trasformata in un’emergenza per l’attacco azzurro. Per la gara prevista per domani sera a Milano, Luciano Spalletti rischia di non avere nessun centravanti di ruolo a disposizione.

È infatti in corso l’allenamento a Castel Volturno, al quale – ci riferisce l’inviato di SpazioNapoli al Konami Training Center, Giuseppe Ferrante – non sta prendendo parte Victor Osimhen. Assente il nigeriano, ma come se non bastasse le brutte notizie non sono finite. Giacomo Raspadori sta infatti svolgendo una prima parte della seduta in maniera differenziata, quindi non con il gruppo.

Differenziato per Raspadori

Segnali negativi in vista del recupero contro il Milan. A questo punto diventa sempre più probabile che – almeno inizialmente – entrambi gli attaccanti non saranno a disposizione per mister Spalletti, che dovrà così trovare una soluzione alternativa in avanti. La più accreditata resta quella con Lozano falso nueve, ma non è escluso che possa giocare anche Kvaratskhelia in quella posizione, con Elmas spostato sulla fascia sinistra.