Quantware Team Volley Napoli, battuta Roma nella gara 1 dei playout: il sogno salvezza è più vicino

Il sogno continua: la QuantWare Napoli, con una prestazione maiuscola, batte a domicilio la SMI Roma 3-1 (21-25; 27-25; 25-19; 25-21) e si aggiudica la gara 1 del playout salvezza.

Napoli è scesa in campo carica fin dalle prime battute contro i favoriti padroni di casa: il primo set è proseguito in equilibrio fino alla metà, quando, complice l’infortunio del palleggiatore Michele Leone, costretto ad uscire e sostituito da Quarantelli, l’equilibrio si è spezzato ed è stata Roma a prevalere.

Nella pallavolo è noto l’alzatore è un po’ il cuore della squadra e la sua sostituzione è un po’ come un trapianto, in questo caso il chirurgo mister Calabrese riesce con l’innesto di Quarantelli a ridare vita alla squadra, con il gruppo che non si abbatte, anzi aiuta e spinge ancor più forte.

Le emozioni sono tante dall’alternanza di set ball nel secondo parziale ai scambi lunghi con le squadre che si sono equivalse per larghi tratti della gara, ma Napoli prevale nel secondo set di misura, allunga nel terzo e quando nel quarto set il centrale Saccone si arrampica prima in cielo per mettere giù un gran primo tempo, e poi a seguire un muro decisivo quando Roma stava rientrando, la partita è ai titoli di coda con il pubblico napoletano a far festa con i propri beniamini.

Team Volley Napoli

Al termine della gara mister Calabrese ha dichiarato:

In un playout non c’è mai nulla di scontato, non abbiamo compiuto alcuna impresa, di impresa si può parlare solo a obiettivi raggiunti. Per ora abbiamo vinto gara 1, torniamo in palestra a lavorare in vista di gara 2 già da stasera, cancellando e resettando quanto di buono fatto, trovando subito, nuovamente la giusta concentrazione. Gara 1 è stata preparata mantenendo molto alta l’attenzione, tenendo ben chiare tutte le rotazioni, cosa che si è rilevata determinante. I ragazzi sono stati bravi a toccare tanti palloni a muro e a difendere tanto, cosa che ha permesso di contrattaccare con efficacia e fare nostra la partita.

Michele Leone ha subito un infortunio ed è già al lavoro con il fisioterapista Dario di Domenico per recuperare, ma si sa siamo al termine di una stagione lunga e gli atleti hanno tutti degli acciacchi. Ad ogni modo guardiamo alle forze a disposizione, se non dovesse farcela ci sarà Adam Quarantelli che ha disputato una gara 1 superlativa insieme a tutti i compagni, ma il vero trascinatore è stato il pubblico. Ringrazio chi, anche il lunedì dell’Angelo ci ha seguiti, facendoci sentire a casa anche a Roma, ho ancora nella testa l’eco del coro “Napoli Napoli” che, come un mantra sostiene la squadra caricandola ulteriormente. Aspettiamo tutti domenica al PalaSiani per gara 2, sono certo che sarà gremito e colorato d’azzurro!

L’appuntamento è quindi per domenica 16 alle ore 19.00 al PalaSiani, per gara 2 con diretta YouTube sul canale della Lega Pallavolo.