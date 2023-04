Osimhen recuperato per il Milan? L’annuncio arriva direttamente da De Laurentiis!

Ormai ci siamo, manca sempre meno alla grande sfida tra Milan e Napoli che può valere l’accesso alla semifinale di Champions League. Gli azzurri di Luciano Spalletti non si presentano al meglio delle condizioni, c’è apprensione per capire quali saranno le sorti di Victor Osimhen.

L’attaccante soffre da giorni a causa di un problema muscolare e la sua presenza in campo a San Siro è in forte rischio. A mettere una pietra tombale sul recupero dell’attaccante è stato il presidente Aurelio De Laurentiis.

Come riportato dall’edizione odierna di Repubblica, il patron partenopeo ha passato le vacanze Pasquali sull’isola di Ischia. Girando sull’isola ha incrociato diversi tifosi ai quali avrebbe confessato l’impossibilità del recupero di Osimhen, almeno per la gara d’andata.

Ecco quanto evidenziato:

Solo in extremis deciderà se prendere parte alla trasferta milanese Aurelio De Laurentiis, che ha trascorso il giorno di Pasqua a Lacco Ameno con la famiglia e con i suoi amici più stretti: sull’isola imbandierata per gli azzurri e la promozione in Serie D dell’Ischia. Il presidente è stato fermato da alcuni tifosi in piazza Restituta e ha firmato con disponibilità un po’ di autografi, ma è apparso pessimista sul recupero di Osimhen. “Per San Siro non ce la fa: speriamo di rivederlo in campo per la rivincita al Maradona”. Anticipazione o pretattica? Si capirà già oggi.