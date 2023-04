Pioli sorride, bella notizia per il Milan in vista della sfida al Napoli: è successo a Milanello

Cresce l’attesa per il derby italiano in Champions League tra Milan e Napoli, sfida valida per l’andata dei quarti di finale. Non ci sono buone notizie, però, per Luciano Spalletti, che molto probabilmente dovrà rinunciare a Victor Osimhen, che ancora non ha recuperato dal problema fisico avuto in Nazionale.

Ma se da Castel Volturno le notizie non sono positive, a Milanello può sorridere Stefano Pioli. Anche i rossoneri hanno svolto l’allenamento di rifinitura e c’è una novità che sicuramente ha fatto felice il tecnico e tutti i tifosi milanisti.

Pierre Kalulu

Kalulu torna ad allenarsi con il Milan

La novità è che anche Pierre Kalulu ha preso parte alla prima parte della sessione d’allenamento odierna a Milanello. Cresce dunque la fiducia sulle condizioni del difensore, che punta con grande forza a questo punto almeno alla convocazione. L’alternativa, nel caso in cui non dovesse rendersi disponibile per la sfida di Champions contro il Napoli, sarebbe quella di impiegarlo in maniera più graduale, puntando il match contro il Bologna in campionato.