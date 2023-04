Ultim’ora, verso Juventus Napoli: arriva la mossa del club bianconero

Terminata questa sei giorni di fuoco in cui il Napoli affronterà due volte il Milan in Champions League e l’Hellas Verona in campionato, i partenopei saranno attesi da un altro big match. Domenica 23 aprile, alle ore 20:45, all’Allianz Stadium di Torino è in programma la sfida contro la Juventus.

Per l’occasione i bianconeri dovrebbero fare a meno della Curva Sud, squalificata in seguito a quanto accaduto nella gara di Coppa Italia contro l’Inter. I cori razzisti rivolti da alcuni degli spettatori presenti a Romelu Lukaku hanno portato il giudice sportivo a chiudere il settore per un turno.

Curva Sud Juventus

Verso Juventus Napoli, presentato il ricorso

La società bianconera, stando a quanto riportato da Sky Sport, in queste ore avrebbe presentato ufficialmente ricorso. L’intento della Juventus è quello di avere il proprio settore più caldo gremito in occasione della grande sfida contro il Napoli capolista. Una scelta anticipata già nei giorni scorsi da Francesco Calvo. L’udienza per il ricorso è fissata venerdì 14 aprile.

di Stefano Cori