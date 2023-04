Infortunio Simeone, stabiliti i tempi di recupero: quante gare salterà il Cholito

La stagione calcistica è entrata nel suo rush finale, con campionati e coppe che possono assegnare i primi verdetti a breve. Il Napoli è pienamente in corsa su due fronti, con il campionato ormai in tasca e la Champions League invece tutta da giocare. I prossimi impegni, però, potrebbero vedere gli azzurri con qualche defezione di formazione, in particolare in attacco.

Osimhen e Raspadori non sono ancora al massimo della condizione, entrambi infatti sono reduci da problemi muscolari e hanno ancora bisogno di tempo per recuperare il massimo della forma. Chi invece resterà ai box per un po’ è Giovanni Simeone. L’attaccante argentino si è fermato nel corso del match con il Lecce e i tempi di recupero pare siano più lunghi del previsto.

Giovanni Simeone

Simeone out un mese, quali partite del Napoli dovrà saltare

Stando a quanto riportato sull’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, il Cholito dovrebbe restare ai box per circa un mese. Se l’indiscrezione dovesse essere confermata, Simeone non solo salterà le due gare di Champions League con il Milan, ma anche le sfide con Verona, Juventus, Salernitana, Udinese e Fiorentina. Una brutta tegola per il Napoli in un periodo fondamentale per la stagione.