Anguissa pazzo dei tifosi del Napoli: avete visto cosa ha fatto?

Il Napoli si sta preparando ad affrontare una delle partite più importanti della sua storia. I partenopei infatti, per la prima volta, hanno raggiunto i quarti di finale della Champions League. Domani sera allo Stadio San Siro contro il Milan, la formazione di Luciano Spalletti potrà contare sull’apporto di circa 4mila tifosi napoletani.

Il calore dei supporters campani si è fatto sentire anche in questa vigilia come testimoniato dalla storia Instagram pubblicata da Zambo Anguissa nella giornata di oggi.

Zambo Anguissa Tifosi Napoletani

Anguissa sui tifosi: “Sempre con noi”

Il centrocampista del Napoli ha pubblicato un video direttamente dal pullman sul quale stava viaggiando la squadra azzurra. Video ritraente un folto gruppo di tifosi partenopei che stavano sostenendo a gran voce la squadra con tanto di fumogeni e bandiere. Di Lorenzo e compagni possono stare sicuri anche se in trasferta (in uno Stadio San Siro gremito in ogni ordine di posto) potranno contare sulla spinta della propria gente che da anni sognava serata come queste.

di Stefano Cori