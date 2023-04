Il Napoli segna durante la Via Crucis: il boato si mischia alle preghiere – VIDEO

Il Napoli di Luciano Spalletti vince a Lecce e compie un altro passo verso la vittoria dello Scudetto. Gli azzurri riescono a strappare tre punti fondamentali al ‘Via del Mare’ dopo una prestazione non perfetta e risolta solo da un autogol di Gallo dopo la rete del vantaggio di Di Lorenzo e il pareggio di Di Francesco.

La vittoria, sudata e molto complicata, ha fatto esplodere di gioia un popoli intero che in ogni angolo d’Italia si è lasciato andare alla felicità. Dopo la sconfitta per 0-4 al ‘Maradona‘ contro il Milan era iniziata a serpeggiare qualche voce di Napoli in difficoltà ma la partita di Lecce ha ribaltato di nuovo la situazione e ora si guarda al futuro con maggior tranquillità.

Napoli in gol durante la Via Crucis: sacro e profano si mischiano

A San Felice a Cancello, in provincia di Caserta, il gol del Napoli ha creato un mix perfetto tra sacro e profano. Al momento della rete degli azzurri uno smartphone stava riprendendo una Via Crucis.

La funzione religiosa per la Pasqua è stata accompagnata dal boato di alcuni tifosi del Napoli che stavano assistendo alla partita dalle loro abitazioni.