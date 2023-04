Idea da sogno per i tifosi azzurri: “La stagione del Napoli racchiusa in un museo”

La “Napoli-Mania” si è ormai riversata ufficialmente fra le strade del capoluogo campano, accompagnata da bandiere e nastri biancoazzurri. La cavalcata da parte degli uomini di Spalletti sta infatti per riportare in città uno Scudetto che manca da 33 anni, accolto con entusiasmo e gioia dal popolo partenopeo.

SSC Napoli

Fra murales, striscioni e maschere, ormai Napoli è invasa di gadget ritraenti i propri beniamini nonché protagonisti di questa marcia trionfale. Le voci circolano, le partite che separano la città dal successo matematico diminuiscono e l’eccitazione cresce. La storia sta per essere scritta all’ombra del Vesuvio, con le sorprese che non smettono di arrivare per tutti i tifosi napoletani.

“Un’esposizione celebrerà questa squadra da record”, l’idea del Museo Archeologico di Napoli

Un’annata talmente magica da finire in un museo. Sembrerebbe essere la trama di un film, eppure è quello che potrebbe realmente accadere alla SSC Napoli. A dichiararlo, il direttore del Museo Archeologico di Napoli Paolo Giulierini, intervenuto così nel programma Marte Sport Show:

“Da anni il Museo Archeologico di Napoli ha aperto le proprie porte alla passione sportiva. I nostri cortili ospitano una statua di Diego Armando Maradona ed opera di Christian Leperino, con i nostri cimeli e reperti che hanno funto da set fotografico per il calendario ufficiale della SSC Napoli nel 2017”. “Il nostro Museo ha anche ospitato l’esposizione “Napoli nel mito” nel 2018, e siamo inoltre all’opera per regalare una sorpresa indimenticabile ai nostri tifosi. Stiamo infatti selezionando i temi, i cimeli e le caratteristiche espositive di una mostra che celebrerà il mito di una squadra che sta battendo ogni record“.

Uno splendido connubio fra sport ed arte accompagnerebbe dunque il “sogno partenopeo” durante i festeggiamenti. Una notizia stupenda per Napoli e tutti i suoi tifosi, che potrebbero dunque perdersi nelle sale del Museo ripercorrendo la storia azzurra dai successi di Maradona fino a quello che continua a profilarsi all’orizzonte.

Mario Reccia