Gazzetta condanna il Napoli: “Niente funziona più come prima, contro il Milan sarà dura”

La vittoria del Napoli di ieri contro il Lecce non è stata sicuramente tra le migliori della stagione. La partita è stata sofferta, combattuta e sbloccata solo grazie a un’autorete goffa della coppia Gallo-Falcone.

Ma ieri contava solo la vittoria e il Napoli è riuscito a farlo in un campo dove hanno lasciato punti diverse big come Roma, Lazio e Milan (Inter e Juve hanno vinto soffrendo con un solo gol di scarto).

Una prestazione che deve preoccupare i tifosi in vista della gara di Champions con il Milan? Questo è il pensiero de “La Gazzetta dello Sport” che “condanna” gli azzurri dopo la prestazione di ieri.

Non era stata una serataccia balorda lo 0-4 con il Milan. Qualcosa s’è inceppato nel meccanismo fino a ieri perfetto di Spalletti. E proprio nel momento più importante, quando la lunga rincorsa doveva sbocciare in qualcosa di bello in campionato e, chissà, di storico in Champions. Se non arriva la svolta, mercoledì con i rossoneri sarà dura.

La classifica è salva, il resto meno. Si capisce dagli abbracci liberatori dopo i gol, neanche fosse una finale, e dal nervosismo incomprensibile al 96’. L’arbitro fischia la fine e non consente a Politano di tirare da centrocampo a porta vuota. Era 2-1, il Lecce non avrebbe mai pareggiato, ma i nervi erano ancora a fior di pelle. Brutto segnale. Napoli, che cosa succede?