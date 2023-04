Tifosi del Milan con gli ultras del Napoli contro De Laurentiis: striscione in Curva Sud verso il presidente

Il Napoli ha trionfato questa sera contro il Lecce e si rialza subito dopo la pesante sconfitta subita in casa contro il Milan.

Proprio contro i rossoneri, nel corso del match, ci sono stati diversi disordini sulla curva dello Stadio Maradona con una vera e propria scissione tra i tifosi con gli ultras che volevano protestare contro la politica restrittiva di Aurelio De Laurentiis

Questa sera, oltre al Napoli, è sceso in campo anche il Milan e i tifosi rossoneri hanno preso posizione in merito ai dissidi tra gli ultras azzurri e il presidente del Napoli.

Attraverso uno striscione in esposto in Curva Sud, nel corso del primo tempo, gli ultras del Milan hanno preso le difese dei tifosi del Napoli.

Di seguito lo striscione esposto in Curva Sud:

“È bene parlare solo quando si deve dire qualcosa che valga più del silenzio. Gli ultras non si toccano!”

Striscione Curva Sud contro ADL

In particolare, come si evince dalla fotografia, i tifosi del Milan hanno evidenziato le lettere “A”, “D” e “L”, proprio per far comprendere meglio il destinatario del loro messaggio.